Руководитель перемышльского предприятия задолжал подчиненным 1,8 млн рублей зарплаты

10.01.2019 20:03 194

Перемышльская прокуратура вскрыла факты невыплаты заработной платы работникам сельскохозяйственного предприятия. Как сообщила пресс-служба ведомства, работодатель задерживал работникам зарплату. Так, за первую половину декабря 274 человека не получили более 1,8 миллиона рублей. Прокуратура потребовала у руководства компании устранить нарушения и взяла дело под свой контроль.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей