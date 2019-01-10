Калужанка потеряла деньги, пытаясь заработать на криптовалюте

Новый вид мошенничества набирает популярность в Калужской области. Потерпевшие пытаются заработать на криптовалюте, сообщает пресс-служба УМВД области.
Так, в декабре прошлого года калужанка решила подзаработать, вложив несколько тысяч рублей в Link Coin. Курс начал расти, и электронные денежные средства женщины с каждым днем преумножались. Вскоре вложенные пять тысяч превратились в шестнадцать. Но когда предприимчивая дама решила обналичить средства, сделать это ей не удалось. Оказалось, что необходимо оплатить комиссию и выполнить еще ряд условий. В результате предпринимательница потратила около 14 тысяч рублей и обратилась в полицию.
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