Больничного начальника оштрафовали на 5000 за игнор жалоб пациента

10.01.2019 13:00 480

В декабре прошлого года кировская прокуратура проверила порядок обращений граждан в ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района».

Как выяснилось, в августе 2018 года в пациент пожаловался руководству больницы на действия врача-нарколога. Однако ответственные лица заявителю на жалобу так и не ответили, что является нарушением закона. Только после прокурорской проверки, на 73-й день после обращения, гражданину было направлено письмо, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Виновное должностной лицо из числа руководства больницы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.