Внедорожник столкнулся с фурой на трассе «Украина»

10.01.2019 12:31 313

На 92-м километре автодороги М-3 «Украина» внедорожник УАЗ столкнулся с большегрузом МАН. В результате аварии пострадал человек, прибывшие на место медики уточняют тяжесть полученных им травм, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС России.

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