Пенсии выросли на 7,05 процента

10.01.2019 19:01 12

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%.После индексации фиксированная выплата составит 5334,2 рубля в месяц, сообщила пресс-служба калужского отделения ПФР.

Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей и составляет теперь 15 400 рублей. При этом прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

В Калужской области 283 000 пенсионеров получат выплаты с учетом новой индексации.