Начальник Жуковского ОМВД лично спас людей из пожара

10.01.2019 11:29 154

Начальник отдела МВД России по Жуковскому району проезжал через деревню Грибовка и увидел пожар.

Горел дом, в котором находилась пожилая женщина. Вместе с соседями полицейский кинулся ее спасать.

Придя в себя, пенсионерка сообщила, что в горящем доме, как и в соседних, установлены газовые баллоны. Медлить было нельзя, и начальник отдела стал эвакуировать жителей деревни из опасной зоны.

За смелость и профессионализм, проявленные в спасении попавших в беду людей, жители Грибовки поблагодарили отзывчивого стража порядка, сообщила пресс-служба областного УМВД.