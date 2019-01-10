За сутки в авариях пострадал один человек

За минувшие сутки, 9 января, на дорогах области в аварии пострадал один человек.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 360 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 11 человек сели за руль в состоянии опьянения, 15 водителей нарушили правила перевозки детей, 53 пешехода неправильно переходили проезжую часть. Кроме того, 1 нарушитель выехал на полосу встречного движения, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.
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