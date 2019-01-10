За сутки в авариях пострадал один человек

10.01.2019 09:47 124

За минувшие сутки, 9 января, на дорогах области в аварии пострадал один человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 360 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 11 человек сели за руль в состоянии опьянения, 15 водителей нарушили правила перевозки детей, 53 пешехода неправильно переходили проезжую часть. Кроме того, 1 нарушитель выехал на полосу встречного движения, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.