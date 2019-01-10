В столкновении двух иномарок в Медыни пострадал человек

10.01.2019 09:40 189

Сегодня, 10 января, около половины девятого утра, спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в Медыни.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на улице К. Либкнехта столкнулись два автомобиля «Киа» и «Хонда». В столкновении пострадал человек, тяжесть полученных им травм устанавливали прибывшие на место медики.