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Бизнесмена наказали годом колонии за попытку дать взятку

10.01.2019 09:36 0 157
Бизнесмена наказали годом колонии за попытку дать взятку

Боровский районный суд вынес приговор генеральному директору компании, пытавшемуся дать взятку должностному лицу.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, в сентябре 2018 года он предложил оперуполномоченному отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции 150 000 рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Деньги осужденный положил на переднее сидение автомобиля полицейского.

Сразу после попытки дачи взятки бизнесмена задержали. На суде он полностью признал вину и отправился в колонию общего режима на 1 год.


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