Людиновские наркодилеры ждут суда под стражей

10.01.2019 09:25 119

Следователи МОМВД России «Кировский» окончили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей из Людиново, промышлявших незаконным оборотом наркотиков, и направили его в суд.

Обнаружив в социальной сети объявление о производстве тайников-закладок за вознаграждение, парни решили подзаработать и вступили в переписку. Так они получили информацию о месте хранения веществ, откуда взяли 16 свертков с наркотиками. При попытке оборудовать тайник в Кирове их задержали, досмотрели и изъяли синтетический наркотик N-метилэфедрон, подготовленный к закладке.

По сообщению пресс-службы УМВД области, наркодилеры во всем признались и ждут суда под стражей.