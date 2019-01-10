Людиновские наркодилеры ждут суда под стражей

Следователи МОМВД России «Кировский» окончили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей из Людиново, промышлявших незаконным оборотом наркотиков, и направили его в суд.
Обнаружив в социальной сети объявление о производстве тайников-закладок за вознаграждение, парни решили подзаработать и вступили в переписку. Так они получили информацию о месте хранения веществ, откуда взяли 16 свертков с наркотиками. При попытке оборудовать тайник в Кирове их задержали, досмотрели и изъяли синтетический наркотик N-метилэфедрон, подготовленный к закладке.
По сообщению пресс-службы УМВД области, наркодилеры во всем признались и ждут суда под стражей.
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