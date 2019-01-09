Деревни под Калугой останутся без света в четверг

09.01.2019 18:55 40

В четверг, 10 января, произойдет плановое отключение электричества в двух деревнях — пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 17:00 не будет света в:

д. Желыбино (ул. Раздольная, ул. Солнечная),

С 12:00 до 17:00 частично останутся без электричества: