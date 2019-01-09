Пожарных вызвали тысячу раз за декабрь, скорую почти 5,5 тысяч

За декабрь прошлого года на номер 112 поступило 48,9 тысяч звонков, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в среду, 9 января.
28% - звонивших вызывали экстренные службы. На первом месте по популярности оказалась «скорая» - врачам позвонили почти 5,5 тысяч раз, на втором месте — полиция с 4762 звонками. Пожарных взвывали 1007 раз, газовиков 362. При этом в 1,1 тысяче случаев нужны были сразу две службы, а в 481 потребовались усилия трех служб.
21% обращений — жалобы на аварии ЖКХ.
Остальные звонки к зоне ответственности службы 112 не относились.
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