Калужанка «погадала» на два золотых кольца

09.01.2019 15:49 495

Цыганка подошла к двум калужанкам на перекрестке Плеханова и Кирова и предложила им погадать, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 9 января.

Одна из девушек согласилась. В итоге мошенница так заговорила жертву, что та отдала ей два золотых кольца. Когда девушка опомнилась, незнакомка уже скрылась с украшениями. Стоимость колец составила 14 тысяч рублей.

Полицейские ищут обманщицу и призывают калужан не вступать с диалог с посторонними и не рассказывать им о себе.