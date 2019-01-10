Лже-меценат ограбил сотрудницу калужского муниципального учреждения

10.01.2019 07:37 245

47-летний житель Владимирской области пришел в одно из муниципальных учреждения Калуги и заявил, что представляет мебельную фирму, которая хочет оказать спонсорскую помощь, сообщила в среду, 9 января, пресс-служба областного УМВД.

Он предложил сотрудникам выбрать мебель на 100 тысяч рублей. Пока они изучали сайт фирмы, мужчина зашел в соседний кабинет, вытащил кошелек из сумочки и забрал из него 15 тысяч. Бумажник вор положил обратно. Причем когда мужчина воровал деньги, в кабинет зашла сотрудница. Но он изобразил, что звонит по телефону и уточняет наличие мебели.

Пропажу денег пострадавшая обнаружила через несколько часов. Перезвонив в мебельную фирму, работники учреждения выяснили, что спонсорской помощью она не занимается. Пострадавшие обратились в полицию.

Вора задержали. У мужчины уже есть судимость за имущественные преступления.