Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 10 января
$ 67.08 0.00
76.91 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Лже-меценат ограбил сотрудницу калужского муниципального учреждения

10.01.2019 07:37 0 245
Лже-меценат ограбил сотрудницу калужского муниципального учреждения

47-летний житель Владимирской области пришел в одно из муниципальных учреждения Калуги и заявил, что представляет мебельную фирму, которая хочет оказать спонсорскую помощь, сообщила в среду, 9 января, пресс-служба областного УМВД.

Он предложил сотрудникам выбрать мебель на 100 тысяч рублей. Пока они изучали сайт фирмы, мужчина зашел в соседний кабинет, вытащил кошелек из сумочки и забрал из него 15 тысяч. Бумажник вор положил обратно. Причем когда мужчина воровал деньги, в кабинет зашла сотрудница. Но он изобразил, что звонит по телефону и уточняет наличие мебели.

Пропажу денег пострадавшая обнаружила через несколько часов. Перезвонив в мебельную фирму, работники учреждения выяснили, что спонсорской помощью она не занимается. Пострадавшие обратились в полицию.

Вора задержали. У мужчины уже есть судимость за имущественные преступления.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Взят под стражу грабитель, напавший с топором на букмекерскую контору 10.01.2019 12:27

Начальник Жуковского ОМВД лично спас людей из пожара 10.01.2019 11:29

В центре Калуги водитель сбил девушку и скрылся 10.01.2019 09:55

За сутки в авариях пострадал один человек 10.01.2019 09:47

В столкновении двух иномарок в Медыни пострадал человек 10.01.2019 09:40

Бизнесмена наказали годом колонии за попытку дать взятку 10.01.2019 09:36

Людиновские наркодилеры ждут суда под стражей 10.01.2019 09:25

Ока полностью не замерзла даже в рождественские морозы 09.01.2019 20:09

Деревни под Калугой останутся без света в четверг 09.01.2019 18:55

Пожарных вызвали тысячу раз за декабрь, скорую почти 5,5 тысяч 09.01.2019 18:33

Народные новости
234 1
stas_k
1899 7
Overburn
1479 3
Sony

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.