Ока полностью не замерзла даже в рождественские морозы

Данные о толщине льда опубликовали калужские спасатели в среду, 9 января.
Практически на всех водоемах региона толщина льда превышает 20 см. На стоячих прудах и озерах лед намерз уже и до 30 см.
А вот выход на лед на Оке - по-прежнему рискованное дело. Промоины на реке есть практически везде, а в черте Калуги, несмотря на морозы, эти промоины многочислены.
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