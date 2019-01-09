Ока полностью не замерзла даже в рождественские морозы

09.01.2019 20:09 292

Данные о толщине льда опубликовали калужские спасатели в среду, 9 января.

Практически на всех водоемах региона толщина льда превышает 20 см. На стоячих прудах и озерах лед намерз уже и до 30 см.

А вот выход на лед на Оке - по-прежнему рискованное дело. Промоины на реке есть практически везде, а в черте Калуги, несмотря на морозы, эти промоины многочислены.