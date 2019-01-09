Мужчина заплатил бывшей 76 тысяч, чтобы выехать за границу

09.01.2019 14:37 263

Житель Кировского района занял у бывшей жены 76 тысяч рублей и отказался отдавать, сообщила пресс-служба управления судебных приставов в среду, 9 января.

Но заемщик оставил бывшей расписку о долге. Женщина выиграла суд, к делу подключились приставы.

Они наложили арест на счет должника, запретили ему регистрационные действия с машиной и недвижимостью и запретили выезд за границу. Приставы полагают, что последнее и сподвигло мужчину лично прийти в управление и вернуть бывшей деньги.