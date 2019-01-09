Карантин по бешенству ввели в Малоярославецком районе

09.01.2019 14:18 264

Карантин по бешенству установили в Малоярославецком районе из-за больной лисы, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области в среду, 9 января.

Больное животное скончалось в середине декабря прошлого года в селе Ильинское. Бешенство у лисы подтвердили лабораторные исследования.

Сейчас в регионе карантин введен в семи очагах опасного заболевания. 3 очага находятся в Бабынинском районе, 1 - на территории Боровского района, 2 - в Жиздринском районе, 1 - на территории Малоярославецкого района.



