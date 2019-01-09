Количество ДТП снизилось до трех десятков

09.01.2019 14:10 180

За вторник, 8 января, на дорогах области произошло 31 мелкое ДТП, в которых бились только машины. В конце минувшего года количество ежедневных аварий доходило до сотни.

В этот же день произошло одно столкновение, в котором пострадали 4 человека, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За вторник инспекторы оштрафовали 375 нарушителей. Из них 12 были пьяны, 1 выехал на «встречку», 26 везли детей не по правилам. 51 пешехода оштрафовали за переход дороги с нарушениями.



