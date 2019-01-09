Мужчина сгорел в собственном доме в Мосальском районе

09.01.2019 10:40 461

Кирпичный частный дом загорелся в деревне Фошня Мосальского района во вторник, 8 января, в 20:58.

В результате пожара огонь полностью уничтожил все, что могло гореть в доме. Прибывшие на место спасатели потушили пламя, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В результате пожара погиб мужчина 1969 года рождения. Предположительно — это хозяин дома.

Причины возгорания уточняются.