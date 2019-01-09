Бешеную лису поймали в Жиздринском районе под Новый год

09.01.2019 10:05 375

Бешеную лису обнаружили в деревне Озерская Жиздринского района в последние дни прошлого года, сообщил областной комитет по ветеринарии в среду, 9 января.

Заболевание у животного подтвердили во время лабораторных исследований головного мозга.

В деревне готовятся ввести карантин. Собак и кошек планируют профилактически привить. Подозрительных животных требуют изолировать и немедленно вызывать ветеринара.