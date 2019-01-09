Юноша поставил деньги старушки на спорт и проиграл

09.01.2019 09:18 501

20-летний житель Сухиничей украл со счета 79-летней родственницы более 28 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 9 января.

Юноша прегулярно захаживал к бабушке в гости. Там он брал ее сотовый, который привязан к банковской карте, и делал ставки на спорт. За раз списывалось по 1,5-2 тысячи рублей. При этом воровал деньги молодой человек не менее 13 раз.

Пропажу финансов обнаружила дочь пенсионерки, когда попыталась расплатиться картой в магазине.

Молодого человека будут судить за мошенничество. Ему грозит до 6 лет колонии.



