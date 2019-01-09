Барак сгорел на окраине Калуги

09.01.2019 08:18 1783

Огонь в двухэтажном здании вспыхнул в 18:26. Тушить его прибыли 20 спасателей на 5 пожарных машинах.

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