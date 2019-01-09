Девушка украла у подруги деньги, сама не зная зачем

09.01.2019 08:00 485

29-летняя жительница Сухиничей отметила у подруги Новый год и забыла телефон, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 8 января.

Девушка вернулась за гаджетом, забрала его, а попутно прихватила 3500 рублей, лежавшие на тумбочке. Обворованная мирным путем решить проблему не смогла и вызвала полицию.

Воришка продолжала отмечать, когда ее нашли и доставили в отделение. Девушка призналась во всем, раскаялась, но объяснить, зачем взяла деньги, так и не смогла.

Полицейские вернули хозяйке 3200 рублей. Остаток воровка обещала возместить в ближайшие дни.



