8-летний мальчик погиб, упав головой вниз в яму

08.01.2019 12:46 61

8-летний ребенок погиб в лесу у Сосенского в рождество, 7 января. После обеда мальчик с друзьями жарил на костре сосиски. Дети уже бывали в этом месте, там они выкопали яму, чтобы достать из земли металлическую трубу.

- На этот раз они вновь попытались достать трубу, в результате чего 8-летний мальчик упал в яму вниз головой, - сообщила пресс-служба регионального следственного комитета. - Дети побежали звать на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.