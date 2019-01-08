8-летний мальчик погиб, упав головой вниз в яму

8-летний ребенок погиб в лесу у Сосенского в рождество, 7 января. После обеда мальчик с друзьями жарил на костре сосиски. Дети уже бывали в этом месте, там они выкопали яму, чтобы достать из земли металлическую трубу.
- На этот раз они вновь попытались достать трубу, в результате чего 8-летний мальчик упал в яму вниз головой, - сообщила пресс-служба регионального следственного комитета. - Дети побежали звать на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
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