Пьяный вор украл из сарая даже депилятор

08.01.2019 11:38 124

43-летний житель Ермолино напился и обворовал сарай, сообщила во вторник, 8 января, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина сбил навесной замок металлическим предметом и залез внутрь. Добычей вора стали металлический чайник, кухонные приборы, одеяла и даже депилятор. Общую стоимость наворованного оценили в 4 тысячи рублей.

У мужчины уже есть судимость. Теперь ему грозят еще 5 лет колонии за кражу.