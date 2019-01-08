Женщина дотанцевалась до пропажи телефона

08.01.2019 09:02 247

Отдохнувшая в одном из Сухиничских кафе женщина обнаружила пропажу телефона после вечеринки, сообщила во вторник, 8 января, пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что гаджет пострадавшая потеряла во время танцев. Сотовый выпал на пол и его подобрала 33-летняя местная жительница. Возвращать телефон она не стала, а выкинула из него сим-карту. Но полиции удалось разыскать похитительницу.

В результате молодой женщине грозит до 5 лет за кражу.