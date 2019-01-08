Строительный мусор и очередная свалка сгорели в области

08.01.2019 08:42 203

Строительный мусор загорелся в 23:04 селе Колонтай Малоярославецкого района в понедельник, 7 января. Горело настолько сильно, что тушить отходы пришлось 8 пожарным на 2 спецмашинах. В тот же день загорелась очередная свалка в Тарусе на улице Ефремова. Бытовой мусор в отличие от строительного потушили силами экипажа одной пожарной машины. При возгораниях никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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