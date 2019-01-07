Мужчина в предновогоднюю ночь познакомился с девушкой в кафе и лишился 16 тысяч

07.01.2019 09:43 471

Молодой мужчина в предновогоднюю ночь подсел за столик в кафе к отдыхавшим девушкам и предложил выпить, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 7 января.

Застолье продолжилось в квартире одной из женщина, а наутро мужчина проснулся с похмельем, но без денег. В кармане куртки не было кошелька и мобильного телефона.

Выяснилось, вещи взяла 26-летняя калужанка с которой молодой человек отдыхал. За несколько дней она по карточке без пин-кода накупила в магазинах и на заправке на 10 тысяч рублей. 6 тысяч из кошелька она тоже потратила.

Девушку вычислили полицейские и она призналась в содеянном.