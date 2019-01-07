Мужчина в предновогоднюю ночь познакомился с девушкой в кафе и лишился 16 тысяч

Молодой мужчина в предновогоднюю ночь подсел за столик в кафе к отдыхавшим девушкам и предложил выпить, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 7 января.
Застолье продолжилось в квартире одной из женщина, а наутро мужчина проснулся с похмельем, но без денег. В кармане куртки не было кошелька и мобильного телефона.
Выяснилось, вещи взяла 26-летняя калужанка с которой молодой человек отдыхал. За несколько дней она по карточке без пин-кода накупила в магазинах и на заправке на 10 тысяч рублей. 6 тысяч из кошелька она тоже потратила.
Девушку вычислили полицейские и она призналась в содеянном.
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