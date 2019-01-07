Четыре новых мусорных пожара произошло за сутки

За воскресенье, 6 января в Калужской области произошло 4 новых возгорания мусора.
В 18:04 ТБО загорелось в калужском садовом товариществе «Лесовод». Сгорело 2 кв.метра.
В 18:38 пожарных вызывали тушить полыхающую мусорку в Тарусе на Пролетарской улице.
В 19:01 в деревне Верховье Жуковского района тушили мусорный контейнер.
В 21:12 загорелась свалка в калужском садовом товариществе «Садовый» в районе Муратовского щебзавода.
Во всех пожарах никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Эпидемия мусорных пожаров началась в области в начале января. Практически ежедневно спасателям приходится тушить полыхающие по всей области мусорные баки.
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