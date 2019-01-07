Четыре новых мусорных пожара произошло за сутки

07.01.2019 09:07 275

За воскресенье, 6 января в Калужской области произошло 4 новых возгорания мусора.

В 18:04 ТБО загорелось в калужском садовом товариществе «Лесовод». Сгорело 2 кв.метра.

В 18:38 пожарных вызывали тушить полыхающую мусорку в Тарусе на Пролетарской улице.

В 19:01 в деревне Верховье Жуковского района тушили мусорный контейнер.

В 21:12 загорелась свалка в калужском садовом товариществе «Садовый» в районе Муратовского щебзавода.

Во всех пожарах никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Эпидемия мусорных пожаров началась в области в начале января. Практически ежедневно спасателям приходится тушить полыхающие по всей области мусорные баки.