06.01.2019 18:41 513

Сегодня, 6 января, в центре Калуги столкнулись две иномарки.

В 17 часов 40 минут спасатели МЧС приняли сообщение об аварии на улице К. Либкнехта. Как сообщила пресс-служба ведомства, в столкновении автомобилей «Ниссан» и «Ситроен» пострадал человек.

Последствия ДТП ликвидированы, подробности случившегося уточняют специалисты, прибывшие на место.