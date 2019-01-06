В аварии на развязке Анненки-Силикатный пострадал человек

06.01.2019 14:49 287

Сегодня, 6 декабря, около 14 часов спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в Калуге на развязке Анненки-Силикатный.

Пресс-служба ведомства сообщила, что столкнулись два автомобиля: «Хендай» и «Ниссан». От удара «Ниссан» улетел в кювет. Как стало известно, в аварии пострадал человек. Подробности происшествия и тяжесть полученных пострадавшим травм уточняют сотрудники ГИБДД и медики, прибывшие на место.