Мошенник-рецидивист попался в Сухиничах

06.01.2019 11:54 257

Полиция Сухиничей на днях закончила расследование мошенничества и отравила уголовное дело в суд.

Обвиняемый по делу приехал в Думиничский район из Мурманской области, устроился на работу и стал обживаться. Так, однажды он зашел к соседке и пожаловался ей на семейные проблемы: мол, необходимы 20 тысяч рублей на спасение брата. Женщина, впечатленная рассказом и распиской с обещанием все вернуть, отдала деньги. Получив желаемое, мужчина тут же уволился и съехал в неизвестном направлении.

Вскоре полиция поймала мошенника и выяснила, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Как сообщает пресс-служба УМВД Калужской области, всего ему инкриминируется 9 преступных эпизодов.