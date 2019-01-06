Калужанину, избившему человека по ложному подозрению, грозит 8 лет тюрьмы

06.01.2019 10:00 55

Полиция Жуковского района по горячим следам задержала дебошира, избившего человека.

Накануне новогодних праздников молодой калужанин увидел знакомого и предположил, что последний похитил телефон у его приятеля. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой зачинщик не менее 10 раз ударил оппонента. В результате избитый мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу, а против нападавшего возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Примечательно, что в ходе следствия выяснилось, что телефон никто не крал.