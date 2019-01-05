Мотоциклист, сбивший ребенка на трасе М3, предстанет перед судом

05.01.2019 15:32 229

В Калужской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок.

14 июля прошедшего года 39-летний уроженец ближнего зарубежья, управляя мотоциклом на трассе М3 Украина», решил объехать стоящий у правого края дорог автомобиль и сбил малолетнего пешехода. 8-летний мальчик, переходивший проезжую часть, от полученных травм скончался на месте.

Виновник аварии ответит перед судом по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщила пресс-служба областного УМВД.