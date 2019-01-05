В центре Калуги сбили пешехода

05.01.2019 10:54 233

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, автомобиль совершил наезд на человека на улице Московской. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала помощь пострадавшему, обстоятельства наезда уточняются патрулем ГИБДД.

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