Хозяин «резиновой квартиры» в Обнинске пойдет под суд

05.01.2019 10:00 288

Житель Обнинска в период с апреля по август 2018 года прописал в своей квартире 12 иностранных граждан, и еще 20 поставил на учет. Все они уроженцы республик ближнего зарубежья.

Не желая отвечать перед законом за нарушение миграционного законодательства, хозяин «резиновой квартиры» решил скрыться, и был объявлен в розыск. Вскоре полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений Товарково. В отделении задержанный рассказал стражам порядка, что иностранных граждан он регистрировал совершенно безвозмездно и ждал, что они сделают в его квартире ремонт.

За фиктивную постановку на учет иностранцев предприимчивый хозяин будет отвечать перед судом, сообщает пресс-служба областного УМВД.