В страшной аварии двое погибли и двое детей получили травмы

04.01.2019 13:05 633

Вчера, 3 января, на автодороге «Брянск-Людиново-Киров» – А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошла авария.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны г. Кирова в сторону Шайковки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с идущей навстречу автомашиной «Киа».

В результате ДТП погибли 2 человека: сам виновник аварии и его пассажирка, женщина 53-х лет. Кроме того, пострадали пассажиры «Киа»: девочка 17 лет и мальчик 16 лет получили травмы, сообщил МОМВД России «Кировский».