В страшной аварии двое погибли и двое детей получили травмы

Вчера, 3 января, на автодороге «Брянск-Людиново-Киров» – А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошла авария.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны г. Кирова в сторону Шайковки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с идущей навстречу автомашиной «Киа».
В результате ДТП погибли 2 человека: сам виновник аварии и его пассажирка, женщина 53-х лет. Кроме того, пострадали пассажиры «Киа»: девочка 17 лет и мальчик 16 лет получили травмы, сообщил МОМВД России «Кировский».
|
За минувшие сутки пятеро пострадали в авариях, а двое погибли 04.01.2019 12:57
Полиция предотвратила кражу дорожного знака в Балабаново 04.01.2019 12:14
Полтысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота 04.01.2019 10:02
Найден подросток, который пропал в Обнинске 03.01.2019 18:43
Подросток ушел на тренировку и не вернулся в Обнинске 03.01.2019 17:18
Наркодиллера с 15 гр героина взяли полицейские 03.01.2019 12:23
«Рено» столкнулся с внедорожником на Малинниках 03.01.2019 10:11
Юноша поругался с собутыльниками и украл сабвуфер из машины 03.01.2019 09:38
Автомобиль сгорел дотла в Ермолино 03.01.2019 08:49
Житель Медынского района украл с карты родственницы 57 тысяч 02.01.2019 12:22
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: