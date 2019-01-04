За минувшие сутки пятеро пострадали в авариях, а двое погибли

04.01.2019 12:57 298

Вчера, 03 января, на территории области в двух авариях 5 человек, среди которых 2 детей, пострадали, а 2 человека погибли.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 307 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 15 человек управляли транспортом в состоянии опьянения, 19 водителей нарушили правила перевозки детей, 2 любителя быстрой езды вылетели на встречную полосу. Кроме того пешеходы нарушили ПДД 58 раз, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.