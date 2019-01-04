Мошенник похитил деньги под предлогом размена крупной купюры

Гражданин ближнего зарубежья обратился в полицию города Калуги с просьбой привлечь к ответственности мошенника.
По словам потерпевшего, он пришел в банк оплатить госпошлину, но банкоматы не принимали пятитысячную купюру. Тогда он обратился к незнакомцу с просьбой разменять деньги. Отзывчивый калужанин взял банкноту и направился к банковскому работнику, затем сказал, что все уладил: гражданин может оплатить пошлину в третьем окошке. Мужчина обрадовался и пошел платить, а помощник, обманом похитивший его деньги, ушел.
Оперативники по горячим следам задержали мошенника: им оказался ранее судимый калужанин. Теперь он будет отвечать по уголовной статье, сообщает пресс-служба УМВД области.
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