Мошенник похитил деньги под предлогом размена крупной купюры

04.01.2019 19:00 430

Гражданин ближнего зарубежья обратился в полицию города Калуги с просьбой привлечь к ответственности мошенника.

По словам потерпевшего, он пришел в банк оплатить госпошлину, но банкоматы не принимали пятитысячную купюру. Тогда он обратился к незнакомцу с просьбой разменять деньги. Отзывчивый калужанин взял банкноту и направился к банковскому работнику, затем сказал, что все уладил: гражданин может оплатить пошлину в третьем окошке. Мужчина обрадовался и пошел платить, а помощник, обманом похитивший его деньги, ушел.

Оперативники по горячим следам задержали мошенника: им оказался ранее судимый калужанин. Теперь он будет отвечать по уголовной статье, сообщает пресс-служба УМВД области.