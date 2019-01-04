Полиция предотвратила кражу дорожного знака в Балабаново

Житель города Балабаново сообщил в полицию о том, что компания молодых людей пытается похитить дорожный знак.
Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали с поличным двух парней. Доставленные в отделение, они пояснили стражам порядка, что дорожный знак «Пешеходный переход», установленный на обочине дороги, они хотели взять для личных нужд, однако полиция их спугнула.
На похитителей завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Боровскому району.
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