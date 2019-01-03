Найден подросток, который пропал в Обнинске

03.01.2019 18:43 283

В четверг, 3 января, нашелся 14-летний мальчик, розыск которого начали в Обнинске, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт — Калуга».

Обстоятельства находки мальчика волонтеры не сообщают.

Как сообщалось раньше, мальчик утром ушел на горнолыжную тренировку и после этого его местонахождение родителям было неизвестно.