Полтысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота

04.01.2019 10:02 349

Бдительные калужане нажаловались в полицию на магазин разливных напитков, сообщив о продаже контрафактной табачной продукции.

Полицейские проверили жалобу и нашли нелегальные сигареты. В результате операции, они изъяли из магазина табачные изделия, произведенные на территории одной из республик ближнего зарубежья, и отправили на экспертизу. Всего из оборота было изъято 520 пачек контрафакта, сообщила пресс-служба калужского УМВД.