Полтысячи пачек контрафактных сигарет изъяли из оборота

Бдительные калужане нажаловались в полицию на магазин разливных напитков, сообщив о продаже контрафактной табачной продукции.
Полицейские проверили жалобу и нашли нелегальные сигареты. В результате операции, они изъяли из магазина табачные изделия, произведенные на территории одной из республик ближнего зарубежья, и отправили на экспертизу. Всего из оборота было изъято 520 пачек контрафакта, сообщила пресс-служба калужского УМВД.
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