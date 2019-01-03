Подросток ушел на тренировку и не вернулся в Обнинске

03.01.2019 17:18 326

14-летний Иван Кульчицкий пропал в Обнинске в четверг, 3 января, сообщается на официальном сайте «Лиза Алерт — Калуга».

Утром мальчик ушел на горнолыжную тренировку и с тех пор его не видели.

Подросток ростом 178 см, он нормального телосложения, кареглазый, черноволосый.

Был одет в светло-синий пуховик, серые горнолыжные штаны, черные сапоги и черную вязанную шапку.