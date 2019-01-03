Наркодиллера с 15 гр героина взяли полицейские

03.01.2019 12:23 323

Жителя одного из районов области задержали за попытку распространения наркотиков. Сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 3 января.

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