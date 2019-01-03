«Рено» столкнулся с внедорожником на Малинниках

03.01.2019 10:11 329

В среду, 2 января, вечером на калужской улице Тарутинской столкнулись «Рено Логан» и «Хаммер». ДТП произошло в 18:13. На место столкновения прибыли представители трех спецслужб: спасатели, инспекторы ДПС и врачи. В результате столкновения пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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