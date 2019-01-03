Юноша поругался с собутыльниками и украл сабвуфер из машины

03.01.2019 09:38 169

20-летний житель Жуковского района выпивал с товарищами в одном из частных домов и поссорился с одним из гостей, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 3 января.

Юноша решил уйти с праздника. Он вышел на улицу и увидел машину, которая была не заперта. Из авто он утащил сабвуфер стоимостью 4 тысячи. Пресс-служба не уточняет, принадлежала ли машина обидчику молодого человека.

Через некоторое время хозяин авто вышел на улицу и обнаружил, что оно открыто, а вещи украдены.

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