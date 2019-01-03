Автомобиль сгорел дотла в Ермолино

03.01.2019 08:49 149

В среду, 2 января, автомобиль загорелся в Ермолино Боровского района на улице Русиново.

Сообщение в МЧС поступило в 21:42. Тушить пожар выехали 4 пожарных. С огнем они справились, но судя по фото с места, в машине все равно сгорело практически все, что могло гореть.

В результате возгорания не пострадал ни один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.