Автомобиль сгорел дотла в Ермолино

В среду, 2 января, автомобиль загорелся в Ермолино Боровского района на улице Русиново.
Сообщение в МЧС поступило в 21:42. Тушить пожар выехали 4 пожарных. С огнем они справились, но судя по фото с места, в машине все равно сгорело практически все, что могло гореть.
В результате возгорания не пострадал ни один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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