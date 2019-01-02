Житель Медынского района украл с карты родственницы 57 тысяч

02.01.2019 12:22 212

Жительница Медынского района обнаружила пропажу 57 тысяч рублей, когда попыталась снять с карты деньги, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 2 января.

Женщина хотел снять 5 тысяч, но оказалось, что на карточке всего две.

Полиция выяснила, что деньги украл родственник пострадавшей. У него был доступ к личному кабинету женщины. Мужчина не раз списывал деньги с ее счета через интернет-приложение.

За крупную кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.