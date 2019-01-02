Эпидемия мусорных пожаров накрыла Калужскую область

02.01.2019 10:02 302

Сразу три мусорных пожара произошло в Калужской области вечером во вторник, 1 января.

Сначала в 17:33 загорелся мусор в пригородной калужской деревне Канищево. На улице Нижняя Усадебная выгорели 2 кв.метра мусора.

Затем в 19:54 загорелся мусорный контейнер в Обнинске на улице Гагарина. Выгорело 1,5 кв.метра отходов.

В 8 вечера вспыхнула свалка в Спас-Деменском поселке Супесок. Сгорело 10 кв.метров ТБО.

Во время мусорных пожаров ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС