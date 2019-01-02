Водителя грузовика будут судить за опрокинутый экскаватор

02.01.2019 09:40 436

Житель Тверской области, управлявший грузовиком, опрокинул экскаватор-погрузчик на трассе М3 «Украина», сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 2 января. Водитель грузовика начал обгонять ехавший с правой стороны экскаватор, перестраивался в левую полосу, но не соблюдал дистанции и врезался в строительную технику и перевернул ее. Серьезно пострадал экскаваторщик. Дело шофера-нарушителя передано в суд.



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